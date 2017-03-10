Из-за неисправного газового оборудования.

Вечером 8 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Степана Разина загорелся автобус ПАЗ. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности газового оборудования транспортного средства.

По словам водителя, когда он заводился, что-то хлопнуло, автобус загорелся. Мужчина не пострадал.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "Сова", никто не пострадал.

Следует отметить, что автобус был не маршрутным, а заказным.