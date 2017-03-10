Она ушла из дома.

В Перми ищут 15-летнюю Светлану Кудрину. Она ушла из дома 5 марта. С тех пор о ней ничего не известно.

О пропаже девочки сообщили ее родственники в соцсетях. Они уже написали заявление в полицию, передает "Уралинформбюро".

У школьницы худощавое телосложение и волосы темного цвета. Она была одета в серую куртку, черную жилетку, синие лосины, черные ботинки.

Информацию о пропавшей просят сообщать по телефонам: 8-922-317-69-16 либо 02.