Его личность пока не установлена.

7 марта 2017 года около 22.00 в Магнитогорске на Челябинском тракте 31-летний водитель Toyota Land Cruiser сбил пешехода, стоявшего на дороге. Мужчина скончался на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, личность погибшего пока не установлена. На вид ему 25-30 лет. Обстоятельства аварии выясняются.