Столкнулись две иномарки.

В ночь на 8 марта 2017 года в Нижневартовске на Индустриальной столкнулись Nissan Almera и Volkswagen Polo.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, 36-летний водитель Nissan при повороте налево не уступил дорогу встречному авто. Виновник аварии и два его пассажира получили травмы. Также пострадал водитель Volkswagen.