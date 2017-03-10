Иномарка протаранила "Ладу".

В ночь на 8 марта 2017 года в Перми на улице Куйбышева столкнулись Hyundai Solaris и Lada Granta.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 30-летний водитель иномарки при обгоне выехал на встречку и врезался в попутную машину, которая поворачивала налево. 18-летняя пассажирка Hyundai получила травму головы.

Обстоятельства аварии выясняются.