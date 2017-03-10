На главной площади города.

В канун 8 марта в Кургане на Площади имени Ленина ВАЗ-2107 провалился в огромную яму. ЧП произошло прямо напротив городской ратуши. Фото и видео "западни" появились в соцсетях, передает "Уралинформбюро".



Видео: Роман Родионов, YouTube.com

Судя по комментариям к фото, "семерка" не первая угодила в ловушку. "Мало того перед ним пазик туда влетел,травмировалась пассажирка,потом ланос взлетел пробив себе радиатор и поддон двс и 7 была заключительным кадром", - пишет один из пользователей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов - прим.ред.).



Фото: Саня Чесноков, "ВКонтакте"

"А что вы хотели, на этом месте в морозы копали, а потом мерзлым грунтом засыпали и асфальт сверху прикатали. Рано или поздно это случилось!" - объясняют горожане.

Дорожники взялись за дело поздно вечером 8 марта.



Фото: Максим Галькин, "ВКонтакте"

Стоит отметить, что с приходом весны асфальт "тает" и в других городах - автомобилисты в шутку прозвали себя участниками шоу "Интуиция. Угадай, в какой луже яма?".