Дочери нет и двух лет.

В Красноуральске серьезные ожоги во время пожара получили женщина и ее полуторагодовалая дочь.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, частный дом на улице Западной загорелся в ночь на 8 марта 2017 года. Огонь охватил 150 квадратных метров. В тушении были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Пострадавшие в больнице. В социальных сетях начался сбор средств для попавшей в беду семьи.