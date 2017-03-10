Разрисовав купюры.

В Кыштыме накануне 8 марта дети лишили семью накоплений, выбросив 60 тысяч рублей.

Перед праздником в квартире собрались гости, а на следующий день хозяева обнаружили пропажу пачки пятитысячных купюр. Потерпевшие обратились в полицию. Как выяснилось, виновниками происшествия стали 8-летняя дочь хозяина и ее подруга, пишет "Кыштымский рабочий". Найдя купюры, они их разрисовали, а затем, испугавшись наказания, выбросили в окно.

Обнаружить деньги пока не удалось. Купюры ищут у соседей, которые могли подобрать деньги, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что подобный случай произошел в Кыштыме в мае прошлого года. Тогда 7-летний мальчик раздал детям во дворе почти 230 тысяч рублей маминой "заначки".

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