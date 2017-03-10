Пьяный тюменец устроил тройное ДТП09 марта в 14:22
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Пострадала женщина.
Вечером 8 марта 2017 года в Тюмени на улице Мельникайте столкнулись Hyundai Sonata, "Лада Калина" и Mitsubishi Lancer.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, виновником аварии стал 32-летний водитель Hyundai, не соблюдавший дистанцию. Он оказался пьян.
25-летняя пассажирка "Лады" получила травму головы.
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