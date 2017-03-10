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В Челябинске бесправника арестовали за "пьяное" ДТП09 марта в 15:07

  • Текст

Он выехал на встречку.

Вечером 8 марта 2017 года в Челябинске на улице Дегтярева лоб в лоб столкнулись Mazda и Ford Focus.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, на встречную полосу выехал 40-летний водитель японской иномарки. Он был пьян и не имел прав. Виновник аварии получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану головы.

Мужчину привлекли к административной ответственности - ему дали 10 суток ареста.

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