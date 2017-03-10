В огороде.

Вечером 7 марта 2017 года в огороде одного из частных домов Миасса был найден мертвый младенец. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, на теле ребенка видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

По предварительным данным, у 26-летней местной жительницы произошли преждевременные роды - ребенок появился на свет без признаков жизни.

Проводится доследственная проверка. Причину гибели младенца предстоит установить судмедэкспертам.