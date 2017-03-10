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В Прикамье 6-летняя девочка задохнулась в сугробе09 марта в 15:04

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Играя возле дома.

8 марта 2017 года в одном из сел Юсьвинского района 6-летняя девочка задохнулась в сугробе. Она отправилась гулять возле дома - поскольку дочь долго не возвращалась, родители отправились на ее поиски и нашли дочь мертвой.

По предварительным данным, девочка копала глубокие ямки на склоне снежной горы и упала в одну из них вниз головой. Выбраться из рыхлого снега она не смогла и задохнулась.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, проводится доследственная проверка. Тело ребенка отправлено на судмедэкспертизу.

Стоит отметить, что в феврале прошлого года в снегу задохнулась 10-летняя екатеринбурженка. Тракторист, чистивший придомовую территорию, не заметил игравших в сугробе девочек и завалил одну из их. Спустя полторы недели школьница скончалась в больнице.

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