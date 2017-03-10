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Тюменец с инсультом устроил массовое ДТП у больницы09 марта в 15:47

  • Текст

Протаранив три машины.

9 марта 2017 года на парковке тюменской Областной клинической больницы №1 водитель Ford протаранил три автомобиля.

Очевидцы вызвали сотрудников ГИБДД, сообщив, что водитель пьян. Однако оказалось, что у 45-летнего виновника аварии случился инсульт за рулем. Кроме того, в ДТП он получил сотрясение мозга, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области. Мужчина госпитализирован.

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