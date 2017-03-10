Протаранив три машины.

9 марта 2017 года на парковке тюменской Областной клинической больницы №1 водитель Ford протаранил три автомобиля.

Очевидцы вызвали сотрудников ГИБДД, сообщив, что водитель пьян. Однако оказалось, что у 45-летнего виновника аварии случился инсульт за рулем. Кроме того, в ДТП он получил сотрясение мозга, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области. Мужчина госпитализирован.