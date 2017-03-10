В "благодарность" за помощь.

Житель Троицка разбил голову санитару скорой помощи.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на главврача Троицкой областной больницы, в ночь на 9 марта 2017 года горожане вызвали неотложку мужчине, лежавшему без чувств на лестничной площадке. Как выяснилось, он был пьян - медики оказали ему первую помощь. Когда он пришел в себя, ударил санитара в живот и по голове. Отпихнув фельдшера, агрессивный пациент скрылся в своей квартир.

Медработники вызвали полицию. Санитар обратился в травмпункт, ему пришлось взять отгул, передает "Уралинформбюро".