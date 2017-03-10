В деле разбирается прокуратура.

Прокуратура Югры начала проверку информации об избиении 19-летнего пациента психоневрологического интерната в Излучинске, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

Конфликт между работником интерната и пациентом произошел 27 февраля. В начале марта мать юноши заметила на его груди большой синяк. В медучреждении ей сообщили, что сына избил санитар, который после этого был уволен. Мать пострадавшего написала заявление в прокуратуру.

Директор учреждения обратился в правоохранительные органы - возбуждено административное дело.