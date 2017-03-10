Цистерну отбуксовали.

Вечером 9 марта 2017 года в Екатеринбурге на железнодорожной станции Шарташ произошла утечка дизельного топлива.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по Свердловской области, прохудившуюся цистерну отбуксовали на тупиковый путь.

В результате происшествия угрозы окружающей среде не было. Движение поездов осуществлялось в штатном режиме.

В 22.12 на станции Шарташ были завершены аварийно-восстановительные работы по устранению утечки.