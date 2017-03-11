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В Екатеринбурге затопило улицу во Втузгородке10 марта в 10:37

  • Текст

Из-за коммунальной аварии.

Утром 10 марта в Екатеринбурге на улице Академическая (Втузгородок) разлилась коммунальная река. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕМУП "Водоканал", произошла утечка из колодца. Без холодной воды остались 7 жилых домов.

В настоящее время бригада специалистов проводит диагностику. По ее итогам будут известны сроки устранения аварии.

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