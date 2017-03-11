И женская консультация.

В Екатеринбурге пропала холодная вода в 44 жилых домах на Вторчермете и женской консультации ЦГКБ №24. Причиной стал порыв трубопровода ХВС диаметром 300 миллиметров на Агрономической.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по Свердловской области, МУП "Водоканал" занимается устранением аварии. Организован подвоз воды, автоцистерна расположена у дома №10 по Военной.

Стоит напомнить, что сегодня утром из-за утечки из колодца затопило улицу Академическую. Без холодной воды остались 7 жилых домов.

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