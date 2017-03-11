На месте работают полицейские.

Утром 10 марта 2017 года в Кургане во дворе дома №14 в 5-м микрорайоне нашли труп. Сейчас его пытаются достать из люка.

"Кажется обнаружен труп, в люке, где бетонные плиты, долго времени стоят сотрудники полиции, и заглядывают внутрь. Услышала только слово "опознание". Сейчас дежурная часть приехала, 4 отдел полиции. Фоткают место происшествия", - пишет в соцсети "ВКонтакте" жительница дома №14 Татьяна Фадюшина (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В пресс-службе СУ СКР по Курганской области "Уралинформбюро" пока не смогли прокомментировать информацию.

Фото: Татьяна Фадюшина | vk.com