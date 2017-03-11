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В Кургане в люке обнаружили труп10 марта в 11:15

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На месте работают полицейские.

Утром 10 марта 2017 года в Кургане во дворе дома №14 в 5-м микрорайоне нашли труп. Сейчас его пытаются достать из люка.

"Кажется обнаружен труп, в люке, где бетонные плиты, долго времени стоят сотрудники полиции, и заглядывают внутрь. Услышала только слово "опознание". Сейчас дежурная часть приехала, 4 отдел полиции. Фоткают место происшествия", - пишет в соцсети "ВКонтакте" жительница дома №14 Татьяна Фадюшина (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В пресс-службе СУ СКР по Курганской области "Уралинформбюро" пока не смогли прокомментировать информацию.

Фото: Татьяна Фадюшина | vk.com

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