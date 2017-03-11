На Синих Камнях.

В Екатеринбурге в микрорайоне Синие Камни произошло частичное обрушение жилой пятиэтажки на Байкальской, 37. Толстый слой стены отвалился на первом этаже, по всей высоте пошли трещины.

Панельный дом был построен в 1975 году. На место происшествия выехали представители администрации Екатеринбурга и спасатели, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Стоит отметить, что подобные ЧП на Урале не редкость. "Уралинформбюро" делало спецрепортаж о многоэтажке на Малышева, 138, которая в любой момент может сложиться как карточный домик. В феврале в Ирбите обрушились потолочные перекрытия и часть стены жилого дома дореволюционной постройки. В конце февраля в Кургане рухнула крыша многоэтажки. При этом чиновники не спешат расселять аварийные дома, а многие развалюхи даже не числятся в этих списках.

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