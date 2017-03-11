Погибли пассажиры внедорожника.

10 марта 2017 года около 6 часов утра на 44 километре трассы Сургут - Нижневартовск произошло тройное ДТП, в котором погибли 3 человека.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, 36-летний водитель Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу при обгоне и врезался в фуру Scania. От удара внедорожник отбросило на трактор, который чистил дорогу от снега.

Все погибшие - пассажиры Land Cruiser. Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами. Также пострадал шофер большегруза.