Его придавило балкой.

В Екатеринбурге на стройплощадке "Ольховского парка" на Колмогорова, который возводит "Форум групп", погиб рабочий. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, трагедия произошла днем 9 марта, проводится проверка.

По предварительной информации, погибший работал водителем в компании "Юнимикс-Урал" и привез на площадку цемент. Когда он вышел из грузовика, на него с 16 этажа недостроя рухнули деревянные балки. Как выяснилось, конструкции не удержали двое рабочих.

Прокуратура затребовала у "Форум групп" документацию по возведению жилого комплекса, а также должностные инструкции. Проведен опрос свидетелей.

Стоит отметить, что год назад на стройке "Форум групп" на Сакко и Ванцетти рухнула стрела башенного крана, погиб машинист. Упавшая махина частично разрушила жилой дом напротив – были повреждены кровля, стены и балконы, выбиты стекла.

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