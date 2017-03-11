Крыша вся в дырах.

В Артемовском во время ремонта дома №10 по улице Дзержинского в одной из квартир обрушился потолок. В кровле здания образовались сквозные дыры. Пользователи соцсетей сняли рассыпающийся многоквартирник на видео. Они негодуют, что строение пытаются капитально отремонтировать, хотя его впору признавать аварийным.

В отделе городского хозяйства мэрии "Уралинформбюро" пояснили, что этот дом не числится в списках аварийных, нет его и в плане на капремонт. В администрации не в курсе, что за работы проводятся в здании.