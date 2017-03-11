×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Бахрейне пропала студентка из Екатеринбурга10 марта в 13:51

  • Текст

Она уехала за границу на заработки.

В Бахрейне пропала 21-летняя студентка УрФУ Мария Сазонова.

Как пишет Life, девушка подрабатывала моделью. Уехав за рубеж, она, по словам матери, устроилась барменом, мечтая накопить на новый iPhone. Однако неделю назад Мария исчезла: перестала отвечать на телефонные звонки и появляться в соцсетях.

По словам ее друзей, на самом деле екатеринбурженка работала администратором в стриптиз-клубе.

В последний раз девушку видели 3 марта 2017 года в аэропорту Бахрейна вместе с подругой Викторией, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шкурный вопрос к чиновникам

Шкурный вопрос к чиновникам

На кого собак свесили?

Идущие на смерть с проклятием врача

Идущие на смерть с проклятием врача

Красноуфимской ЦРБ.

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×