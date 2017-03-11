Она уехала за границу на заработки.

В Бахрейне пропала 21-летняя студентка УрФУ Мария Сазонова.

Как пишет Life, девушка подрабатывала моделью. Уехав за рубеж, она, по словам матери, устроилась барменом, мечтая накопить на новый iPhone. Однако неделю назад Мария исчезла: перестала отвечать на телефонные звонки и появляться в соцсетях.

По словам ее друзей, на самом деле екатеринбурженка работала администратором в стриптиз-клубе.

В последний раз девушку видели 3 марта 2017 года в аэропорту Бахрейна вместе с подругой Викторией, передает "Уралинформбюро".