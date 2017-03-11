Средний Урал захлестнула волна энергоаварий10 марта в 16:12
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Из-за повреждения сетей сторонними лицами.
В Свердловской области участились случаи нарушения электроснабжения по вине сторонних лиц. Только за эту неделю в регионе зафиксировано несколько фактов повреждения линий электропередачи строительной техникой из-за проведения работ, не согласованных со специалистами ОАО "МРСК Урала".
Так, на территории СНТ "Алые паруса" Белоярского городского округа произошел обрыв линии электропередачи 110 кВ "Ново-Свердловская ТЭЦ - Глубокая". Кабель повредил манипулятор во время разгрузочных работ. Без света остались порядка 4 тысяч человек, проживающих в посёлках Растущий, Прохладный, Косулино и Большой Исток. Аварийно-восстановительные бригады филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" оперативно возобновили подачу электроэнергии жителям по резервным схемам. Но для окончательного восстановления работоспособности линии энергетикам потребовалось трудиться всю ночь 8 марта.
9 марта в Екатеринбурге на территории ЖК "Мичуринский" также из-за не согласованных с энергетиками строительных работ произошло повреждение кабельной линии электропередачи 20 кВ АО "ЕЭСК". Для локализации повреждения и полного возобновления подачи электроэнергии по резервным схемам энергетикам потребовалось порядка двух часов. Сегодня специалисты компании проводят ремонтные работы на поврежденном объекте.
Также вчера на пересечении линии электропередачи 110 кВ "Рудянка - Школьная" с автодорогой Екатеринбург - Серов большегрузная техника задела провод энергообъекта. К отключениям это не привело, но на линии было зафиксировано короткое замыкание через кузов машины на землю.
По счастливой случайности в этих инцидентах обошлось без жертв, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала". Сейчас энергетики совместно с правоохранительными органами выясняют, кому принадлежала строительная техника.
Стоит добавить, что на территории РФ действуют так называемые охранные зоны, где запрещены какие-либо работы без согласования с энергетиками. Так, для воздушных линий электропередачи классом напряжения 35 кВ минимально допустимое расстояние по обе стороны ЛЭП (от проекции на землю крайних проводов) составляет 15 метров, для воздушных линий 110 кВ – 20 метров, для 220 кВ – 25 метров.
Нарушение правил охранных зон влечет за собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей, а также может нанести серьезный урон электроснабжению населения и социально значимых объектов.
Лица, виновные в нарушении требований правил охранных зон ЛЭП, привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.
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