Трагедии чудом удалось избежать.

Вечером 9 марта 2017 года в Тюмени в доме на Минской, 73 частично обвалился потолок в квартире. Снимки упавшей в детскую кроватку штукатурки хозяйка разместила в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

Все фото: Алёна Тюменская, "ВКонтакте"

По словам женщины, если бы обрушение случилось часом позже, под завалами могла погибнуть ее маленькая дочь - обычно в 22.00 ее укладывают спать.

Тюменка не знает, где искать защиты: "Куда обратиться, что можно сделать, наш дом признан аварийным, но снести обещают только в 2024 году. Почитала в жилищном кодексе, там указано что не с кого спрашивать, что мы должны сами за ним ухаживать... Сейчас в комнате страшно спать....".