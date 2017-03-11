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Стена пятиэтажки в Екатеринбурге обрушилась из-за протечек10 марта в 14:33

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Утверждают в управляющей компании.

В частичном обрушении стены пятиэтажки в столице Урала коммунальщики винят Екатеринбургскую тепловую компанию (входит в ПАО "Т-Плюс").

Как заявил "Уралинформбюро" управляющий УК ЖКХ Октябрьского района Михаил Плешаков, обрушение наружного слоя здания на Байкальской, 37 происходит уже более двух лет. Причина - перманентные протечки на сетях ЕТК, которые размывают фундамент, подвал и стену дома. "Мы неоднократно обращались к виновнику с требованием устранить неисправность, сообщали о проблеме в администрацию района и в ПАО "Т-Плюс". Последний раз ЕТК производила раскопки около дома в декабре прошлого года, однако до сих пор утечки не устранены", - отметил Плешаков, добавив, что УК второй год сама вынуждена ремонтировать здание. По его словам, стену начнут восстанавливать с приходом тепла.

Как заявили в пресс-службе ЕТК, информация УК не соответствует действительности: "Обрушение стены не связано с ремонтами или "протечками" ЕТК".

Угрозы для жителей нет, уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Стоит напомнить, что обрушение жильцы дома заметили 10 марта. Толстый слой стены отвалился на первом этаже, по всей высоте пошли трещины. Панельный пятиэтажный дом был построен в 1975 году.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге обрушилась жилая пятиэтажка

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