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В Стамбуле при крушении вертолета погибли четверо россиян10 марта в 16:59

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Гости Eczacibasi Group.

Утром 10 марта 2017 года в стамбульском районе Бююкчекмедже на автомагистраль рухнул вертолет Sikorsky S-76 с россиянами на борту. Он двигался со стороны аэропорта имени Ататюрка на запад. По предварительным данным, через пять минут после взлета машина зацепилась за телебашню, которую пилот не заметил в тумане, передает "Уралинформбюро".

По словам главы администрации района Бююкчекмедже Хасана Акгюна, на месте крушения экстренные службы обнаружили пять тел. Все они доставлены в Стамбул.

Видео с места падения вертолета появилось в Twitter.

Судно принадлежало группе компаний Eczacibasi Group. На борту на момент катастрофы находились два пилота, руководитель российского подразделения турецкого холдинга Салим Озен, а также четверо клиентов из России - Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган. Они летели на встречу на объект компании в провинции Биледжек, сообщает пресс-служба холдинга. По имеющейся информации, выжил только экипаж вертолета.

В МИД РФ подтвердили гибель россиян в авиакатастрофе.

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