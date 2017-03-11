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В Екатеринбурге у многоэтажки найден труп мужчины10 марта в 15:24

  • Текст

Ведется проверка.

В Екатеринбурге под окнами многоэтажки на Таганской, 79 обнаружен труп 21-летнего мужчины. По предварительным данным, он покончил с собой.

"Не исключается и несчастный случай, пока данных точных нет. Проводится доследственная проверка следственным отделом по Орджоникидзевскому району. Произведен осмотр места происшествия. Пока данных о том, что причина смерти была криминальной не имеется", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

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