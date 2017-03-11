В Саудовской Аравии.

Пропавшая в Бахрейне 21-летняя модель из Екатеринбурга Мария Сазонова могла попасть в рабство. Об этом "Уралинформбюро" рассказал источник в арабских странах.

"Бахрейн - это вроде ночного клуба для Саудовской Аравии. Все едут туда тусить и снимать телок. А потом забирают оттуда девушек к себе в рабство", - поделился араб.

По словам друзей Марии, она работала в Бахрейне не барменом, как рассказывала матери, а занималась эскортом. "До этого она занималась эскортом в Екатеринбурге, Москве, ездила с этой же целью в Дубаи", - рассказали "Уралинформбюро" знакомые девушки.

Стоит напомнить, что студентка УрФУ уехала в Бахрейн якобы для того, чтобы заработать на новый iPhone. Она регулярно выходила на связь с матерью. В последний раз девушка общалась с другом 7 марта. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

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