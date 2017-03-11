×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пропавшая в Бахрейне модель из Екатеринбурга могла попасть в рабство10 марта в 16:20

В Саудовской Аравии.

Пропавшая в Бахрейне 21-летняя модель из Екатеринбурга Мария Сазонова могла попасть в рабство. Об этом "Уралинформбюро" рассказал источник в арабских странах.

"Бахрейн - это вроде ночного клуба для Саудовской Аравии. Все едут туда тусить и снимать телок. А потом забирают оттуда девушек к себе в рабство", - поделился араб.

По словам друзей Марии, она работала в Бахрейне не барменом, как рассказывала матери, а занималась эскортом. "До этого она занималась эскортом в Екатеринбурге, Москве, ездила с этой же целью в Дубаи", - рассказали "Уралинформбюро" знакомые девушки.

Стоит напомнить, что студентка УрФУ уехала в Бахрейн якобы для того, чтобы заработать на новый iPhone. Она регулярно выходила на связь с матерью. В последний раз девушка общалась с другом 7 марта. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Ранее по теме:
В Бахрейне пропала студентка из Екатеринбурга

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
Тося 10 марта в 17:01

Нужно называть вещи своими именами , какая она модель ?

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шкурный вопрос к чиновникам

Шкурный вопрос к чиновникам

На кого собак свесили?

Идущие на смерть с проклятием врача

Идущие на смерть с проклятием врача

Красноуфимской ЦРБ.

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×