Он был в наушниках.

9 марта 2017 года под Тавдой на перегоне "Устье-Аха - Мортка" поезд сбил 32-летнего мужчину.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, пострадавший - житель Кондинского района ХМАО-Югры. Он шел вдоль железнодорожных путей в наушниках и не услышал приближающийся поезд. У мужчину оторвало левую стопу. Кроме того, он получил перелом предплечья.

Проводится проверка.