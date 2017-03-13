Обломки упали на детскую кроватку.

Ночью 12 марта 2017 года в Талице в частном одноэтажном доме по улице Южная рухнул потолок - под завалами погибла 3-летняя девочка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ЧП случилось около 3 часов ночи. В доме 1956 года постройки рухнула потолочная балка. Обломки упали на детскую кроватку, где спала 3-летняя девочка. Она скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Прокуратура и следственные органы проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.