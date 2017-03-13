Пожар в Красноуфимске унес жизни четырех человекСегодня в 08:04
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Трех женщин и мужчины.
Свердловская полиция, МЧС и СКР выясняют обстоятельства гибели четырех жителей Красноуфимска. Их тела были обнаружены поздно вечером 11 марта в горящем доме на улице Октября.
Погибли 77-летняя хозяйка и гостившие у нее соседи - 44-летний мужчина и женщины 65 и 48 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Как уточнили в областном СУ СКР, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следов насильственной смерти на телах не обнаружено. По предварительным данным, огонь вспыхнул на веранде дома из-за непотушенной сигареты. Назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская и пожарно-техническая.
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