В Серове нашли обезглавленного младенцаСегодня в 08:21
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Полиция проверяет неблагополучные семьи.
В Серове полиция и следственные органы проводят проверку по факту обнаружения на улице обезглавленного младенца. Обглоданный труп был найден у гаражей на улице Льва Толстого вечером 10 марта.
Как рассказал "Уралинформбюро" представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, на теле явно видны следы укусов. Выясняется, погиб ли ребенок от зубов животных либо он был мертворожденным.
Сейчас сыщики обходят жильцов окрестных домов и неблагополучные семьи, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Направлены запросы в женские консультации с целью найти мать младенца.
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