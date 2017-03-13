×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге спасатели достали дельтапланеристку с 30-метрового дереваСегодня в 08:56

  • Текст

Куда ее занесло ветром.

В Екатеринбурге спасатели вызволили застрявшую на дереве 34-летнюю дельтапланеристку. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, операция длилась около 2,5 часов.

Инцидент произошел 11 марта 2017 года. Женщина из клуба дельтапланеристов совершала тренировочный полет над озером Шарташ. Сильным порывом ветра ее снесло в лесную зону, где дельтаплан повис между двумя 30-метровыми деревьями. Спасатели, добравшись до спортсменки с помощью лестницы и "кошек", спустили ее вниз на веревке.

По предварительным данным, женщина получила перелом руки. На скорой ее доставили в больницу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шкурный вопрос к чиновникам

Шкурный вопрос к чиновникам

На кого собак свесили?

Идущие на смерть с проклятием врача

Идущие на смерть с проклятием врача

Красноуфимской ЦРБ.

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×