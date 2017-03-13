В Екатеринбурге спасатели достали дельтапланеристку с 30-метрового дереваСегодня в 08:56
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Куда ее занесло ветром.
В Екатеринбурге спасатели вызволили застрявшую на дереве 34-летнюю дельтапланеристку. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, операция длилась около 2,5 часов.
Инцидент произошел 11 марта 2017 года. Женщина из клуба дельтапланеристов совершала тренировочный полет над озером Шарташ. Сильным порывом ветра ее снесло в лесную зону, где дельтаплан повис между двумя 30-метровыми деревьями. Спасатели, добравшись до спортсменки с помощью лестницы и "кошек", спустили ее вниз на веревке.
По предварительным данным, женщина получила перелом руки. На скорой ее доставили в больницу.
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