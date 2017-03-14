Из Франции.

В Бурятии четверо туристов на горе Мамай попали под снежную лавину. По данным РИА "Новости", погиб один человек – гражданин Франции.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Бурятия, трагедия произошла днем 12 марта 2017 года. Группа не была зарегистрирована. О случившемся на базу сообщил один из участников похода. На место выдвинулись 6 спасателей на снегоходах и КамАЗе.