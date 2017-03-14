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В Перми пятые сутки ищут 24-летнюю девушку13 марта в 10:22

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В последний раз ее видели у Камского моста.

В Перми разыскивают 24-летнюю Екатерину Туренко. Девушка вышла из дома вечером 8 марта и не вернулась. Сообщения с просьбой о помощи в поисках появились в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

По словам родных пермячки, рано утром 9 марта ее видели недалеко от Камского моста.

Рост Екатерины - 160 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы прямые темно-русые. В день исчезновения она была одета в темно-синие джинсы и черный кожаный пуховик с мехом.

Информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефонам: (342) 241-36-40 или 02 (с сотового 102).

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