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Екатеринбуржец в милицейской форме устроил дебош с пистолетом13 марта в 10:37

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Его задержали.

12 марта 2017 года в Екатеринбурге у ресторана быстрого питания KFC на улице 8 Марта пьяный мужчина в милицейской форме устроил дебош, размахивая пистолетом. Прохожие вызвали правоохранителей.

"Данный гражданин не является действующим сотрудником полиции - в 2005 году он был уволен из органов внутренних дел. Это бывший сотрудник УВО ГУ МВД России по Свердловской области, - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД. - Нетрезвый мужчина сидел в автомобиле и был одет в милицейскую форму. Его доставили в отдел полиции №5 и привлекли к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). При себе у него был шумовой пистолет".

На следующий день мужчину снова задержали. Его соседи пожаловались на громкие крики. Пьяного экс-милиционера забрали в дежурную часть и составили в отношении него два административных протокола - по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и ст.17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды).

У него изъяли форму. До решения суда мужчина будет находиться в камере для административно задержанных.

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