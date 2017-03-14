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На Гаити автобус раздавил 38 человек 13 марта в 10:45

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Во время карнавала.

На севере Гаити, недалеко от города Гонаив, автобус врезался в карнавальное шествие. Погибли десятки человек, передают федеральные СМИ.

Трагедия произошла рано утром 12 марта 2017 года. Сначала автобус сбил двух пешеходов, одного из них насмерть. Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако, проехав несколько километров, на высокой скорости врезался поочередно в три группы людей. Погибли 38 человек, 13 – доставлены в больницу.

Уцелевшие участники шествия чуть было не устроили самосуд над водителем и его пассажирами. Шоферу удалось сбежать, остальных отстояли полицейские. Позже виновника трагедии все же задержали.

Похожая трагедия произошла на Гаити 9 января 2017 года. Тогда погибли 20 человек, передает "Уралинформбюро".

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