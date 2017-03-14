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Пермячка серьезно пострадала в ДТП с микроавтобусом13 марта в 11:37

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В который врезалась "Лада".

Ранним утром 12 марта 2017 года в Перми на улице Докучаева столкнулись "Лада Калина" и микроавтобус Mercedes. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

По их словам, виновником стал молодой водитель легковушки - он был пьян. Серьезные травмы получила его пассажирка, девушка находится в реанимации.

"В Калине пьяная молодежь, ехали из клуба, два парня, две девушки, вылетели на встречку лоб в лоб, больше всех пострадала девушка-пассажир в Калине, на переднем сиденье. В микроавтобусе все живы, слава богу, с различными травмами доставлены в больницы, рассечения-ушибы-переломы", - пишет Анастасия Кондратьева в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Получить оперативный комментарий в ГИБДД на момент публикации новости не удалось.

Фото: Подслушано Пермь | vk.com

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