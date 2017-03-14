На барельефе у Вечного огня.

Днем 11 марта 2017 года в Южноуральске двое школьников подожгли венки на мемориале "Вечный огонь". Пламя повредило изображение танкиста на барельефе.



Фото: "Подслушано Южноуральск"/"ВКонтакте"

Личности обоих школьников установлены. По версии следствия, поджог совершил 12-летний мальчик, а его 11-летний товарищ наблюдал за происходящим.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства произошедшего. Также проводятся беседы с родителями детей и профилактические мероприятия в школе, где учатся мальчики, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

После окончания проверок будет принято процессуальное решение. 12-летнего поджигателя могут поместить в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.