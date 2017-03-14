×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Жительница Ишима получила тяжелую травму в ДТП13 марта в 13:33

  • Текст

Столкнулись два ВАЗа.

Вечером 11 марта 2017 года в Ишиме на перекрестке улиц Карла Маркса и Рокоссовского столкнулись ВАЗ-2112 и ВАЗ-2107.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, водитель "двенадцатой" вылетел на красный свет. Тяжелую травму получила 51-летняя пассажирка "семерки" - у нее перелом бедра со смещением.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Пинг-понг Андрея Козицына

Пинг-понг Андрея Козицына

За областной счет.

Шкурный вопрос к чиновникам

Шкурный вопрос к чиновникам

На кого собак свесили?

Идущие на смерть с проклятием врача

Идущие на смерть с проклятием врача

Красноуфимской ЦРБ.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×