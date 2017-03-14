Столкнулись ВАЗ и Hyundai.

Вечером 12 марта 2017 года в Тюмени на улице Федюнинского напротив ТЦ "Остров" столкнулись ВАЗ-2109 и кроссовер Hyundai. От удара "девятку" отбросило на бетонный блок.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, виновником аварии стал 21-летний водитель ВАЗа, который превысил скорость и не выдержал дистанцию. Кроме того, он был пьян и не имел прав. Молодой человек и два его пассажира получили травмы.