На Южном Урале нашли мертвой 16-летнюю студентку13 марта в 12:16
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В деле разбираются следователи.
В южноуральском селе Ункурда (Нязепетровский район) найдена мертвой 16-летняя девушка. Студентка нязепетровского колледжа ЮУрГУ года скончалась у себя дома, рассказали "Уралинформбюро" в областном СУ СКР.
Девушка жила с родителями. Как сообщили журналистам в следственном отделе по Верхнему Уфалею, она была замкнутой и малообщительной. Спиртное не употребляла, явных конфликтов с окружающими у нее не было. В суицидальных группах в соцсетях девушка не состояла, предсмертной записки не оставила.
Проводится доследственная проверка, в том числе изучается версия о доведении до самоубийства. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Следует отметить, что ранее в соцсетях и мессенджерах со ссылкой на полицию распространялась информация о готовящемся массовом суициде детей. Якобы 5000 участников групп смерти планировали уйти из жизни 12 марта. Однако ГУ МВД России по Москве официально признало эту информацию недостоверной.
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