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В Екатеринбурге над виновником аварии устроили самосуд13 марта в 14:19

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В ДТП серьезно пострадал мужчина.

Вечером 11 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Викулова столкнулись Volkswagen Passat и Mazda Millenia.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 30-летний водитель Volkswagen вылетел на красный. Он был пьян. Водитель Mazda получил ушиб мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и ушибленную рану лица. Мужчину госпитализировали в ГКБ №23.

По словам свидетелей аварии, пострадавшего спасло то, что его машина была праворульной. Виновник аварии вместе с пассажирами попытались покинуть место ДТП, однако их догнали прохожие. Спустя некоторое время на место подъехали цыгане - друзья пострадавшего. Они избили виновника.

В пресс-группе городского УМВД "Уралинформбюро" уточнили, что в полицию не поступало заявления по факту причинения телесных повреждений. "Если гражданин пострадал и считает, что его права нарушены, он может обратиться в любой отдел полиции", - пояснили в управлении.

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