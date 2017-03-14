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В Екатеринбурге покончил с собой солдат-срочник13 марта в 12:10

  • Текст

Из Прикамья.

7 марта 2017 года в одной из воинских частей Екатеринбурга погиб солдат-срочник из Чернушки. По предварительным данным, молодой человек покончил с собой, сообщается в группе "Пермский общественный форум" в социальной сети "ВКонтакте".

Вместе с тем родственники отказываются верить в самоубийство. По их словам, в день гибели молодой человек звонил домой и поздравлял мать с наступающим праздником. Ничего странного в его речи женщина не заметила. Кроме того, родственники утверждают, что на теле молодого человека есть ссадины и синяки.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе Центрального военного округа не удалось, передает "Уралинформбюро".

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