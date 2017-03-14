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В Тюмени на перроне скончался мужчина13 марта в 17:25

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Ему стало плохо.

12 марта 2017 года в Тюмени на третьей платформе железнодорожного вокзала скончался мужчина.

Как рассказала "Уралинформбюро" начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО Елена Епимахова, около 17.30 поступило сообщение о том, что одному из пассажиров стало плохо. На место прибыли врачи скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось.

Погибшему 60 лет. Сейчас выясняются причины смерти.

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