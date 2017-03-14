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В Сургуте спайсом отравились 8 человек13 марта в 17:52

  • Текст

Один смертельно.

7 сургутян обратились за медицинской помощью после употребления курительных смесей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорской прокуратуры, по данному факту проводится проверка, полиция возбудила уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств".

Кроме того, местные СМИ сообщают о трупе мужчины. 12 марта 2017 года его нашли в автомобиле с курительной трубкой в руке.

Стоит напомнить, что в 2014 году в Сургуте произошел всплеск употребления синтетических наркотиков. Тогда спайсом отравились несколько сотен человек, в больницы попали 70 человек. 7 скончались.

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