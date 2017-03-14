На помощь подоспела полиция.

11 марта 2017 года в Верхней Пышме на проспекте Успенском 29-летняя женщина с 3-летним сыном застряли на чертовом колесе. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, аттракцион, когда посетители были наверху, отключил пьяный смотритель. Мальчик с мамой протомились в кабинке целый час.

Колесо обозрения снова запустили, когда по звонку женщины прибыли полицейские. Проводится проверка.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, следователи инициировали вопрос о передаче дела им.