Не справившись с управлением.

12 марта 2017 года в ямальском селе Ныда 15-летний подросток на машине сбил школьницу. 10-летняя девочка получила ушибы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД УМВД по ЯНАО, юный водитель не справился с управлением из-за сложных погодных условий.

Сейчас полиция устанавливает владельца машины, так как она не зарегистрирована. Хозяин авто будет привлечен к административной ответственности.

Обстоятельства ДТП выясняет сельский участковый, так как в Ныде нет сотрудников автоинспекции.